‘Jader’ sobrevivió a las balas en Sincelejo y sicario lo mató en Cartagena

El antioqueño cayó al suelo mientras su sangre lo rodeaba; en ese instante el pistolero huyó y la comunidad dio aviso a las autoridades. Este medio conoció que el presunto homicida fue capturado por patrulleros mientras escapaba en una moto, pero la aprehensión se encuentra en proceso de legalización.

A Jader lo llevaron de inmediato al CAP de La Esperanza, donde los médicos confirmaron que no tenía signos vitales, mientras tanto, la comunidad miraba su rostro para saber de quién se trataba, ya que no tenía documentos consigo. Los moradores llegaron a la misma conclusión: “ese señor no es de estos lados”.