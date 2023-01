¿La mató o fue accidental? Se entregó pareja de mujer baleada en Calamar

“Hasta ahora no hemos sabido más nada de él. Que lo capturen o que se entregue. Yo no tendré más a mi hija, pero si me daría un poco de tranquilidad saber qué fue lo que ocurrió”.

Esas palabras las pronunció Dora Mercedes Ortega Cassiani apenas una semana después que su hija, la estudiante de sicología Dora Victoria Ortiz Ortega, fuera asesinada presuntamente por su pareja sentimental en medio de lo que habría sido una discusión. Le puede interesar: “Que lo capturen o se entregue”: madre de mujer muerta a bala en Calamar