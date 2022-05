Le dan último adiós a Marcelo Pecci, fiscal asesinado en la Isla de Barú

Los restos del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini, asesinado en la Isla de Barú el pasado martes, a las 9:30 de la mañana, ya reposan en su última morada, en el Cementerio de La Recoleta, en Asunción. El féretro primero lo pasaron por la sede del club de fútbol Guaraní, del cual Pecci era ferviente seguidor, y luego lo llevaron a la Parroquia San José. Su padre, el ex juez Francisco Pecci, se encargó de poner una bandera paraguaya sobre su ataúd.

Antes del sepelio, Francisco Pecci contó entre lágrimas que su hijo nunca le expresó ninguna preocupación por las complejas labores investigativas que adelantaba en el Ministerio Público. “Él me decía: ‘padre, no te preocupes. ¿Cuándo han matado a un fiscal en la historia de Paraguay? Es triste, porque tres balazos frustraron la vida de mi hijo de 45 años y ya no se puede hacer nada con eso”, contó el hombre en medio de la marcha que se realizó el viernes en Paraguay. “Lo mataron porque le molestaba a la gente bandida y mala. Es difícil cuando la narcopolítica se mete”, aseguró Francisco Pecci. Le puede interesar: Las conexiones criminales que convirtieron una luna de miel en tragedia

Cinco días después del homicidio de Marcelo Pecci, la Policía, apoyada por organismos de inteligencia de Estados Unidos, mantiene una intensa operación para tratar de identificar y capturar a los asesinos. La línea que siguen los investigadores es la búsqueda de un hombre cuya imagen quedó grabada en las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano a la playa donde Pecci fue asesinado el 10 de mayo.