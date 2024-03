“Le dijimos que no se fuera”: A cartagenera la asesinó su ex en Bogotá

Ana María Blanco De Arcos cumplió 26 años el viernes (15 de marzo), pero no hubo celebración sino dolor. La cartagenera murió el día anterior en una clínica de Bogotá tras luchar 11 días por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Añadió que “todo ocurrió frente a nuestra prima, pero ella estaba en shock, no sabía qué hacer y tenía miedo, por eso no intervino, pero ella es testigo que fue él quien la mató. Nos dijeron que lo habían capturado, pero no tenemos certeza de eso, esperamos que así sea y que nunca salga de la cárcel, porque él es un psicópata”.

La allegada denunció que en la clínica donde estuvo hospitalizada la cartagenera hubo negligencia médica porque “ella fue atendida por los golpes y cuchilladas en el cuerpo, pero no se dieron cuenta que tenía una cuchillada en la cabeza. Se percataron de esa herida hace apenas unos cuatro días, pero ya fue demasiado tarde, ya no pudieron atenderle esa puñalada y creemos que eso causó su muerte”.