Mamá de médica vio accidente en Bomba del Gallo desde un Transcaribe

Eran las 4 de la tarde del lunes. La mamá de Miraira y sus dos hijas la habían estado esperando en esa zona de la Bomba del Gallo por varios minutos. Ante su tardanza, la mujer y las dos niñas decidieron ir adelantando para no perder una cita odontológica y por eso subieron a un bus de Transcaribe en la estación que está justo en ese sector. Lea aquí: “Era su última carrera”: familia de mototaxista muerto en Bomba del Gallo

La madre de la médica ya estaba sentada en el bus cuando desde una de las ventanas vio el accidente, que de inmediato paralizó el tráfico, incluso hasta para los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo. “Por su mente jamás pensó que Miraira estuviera involucrada en ese accidente”, relata un hermano de Miraira que ayer en la mañana reclamaba su cuerpo en la morgue de Medicina Legal.

El familiar detalló que Miraira, de 31 años, era médica egresada de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, bachiller de la Ciudad Escolar Comfenalco, casada y madre de dos niñas. Residía en el barrio Luis Carlos Galán y trabajaba en dos centros asistenciales, en Olaya Herrera y El Pozón. “Ella no era de subirse en moto, y cuando lo hacía era muy precavida. Siempre le decía al mototaxista que no fuera duro y que no se volara los semáforos”, agregó el hermano de Miraira.