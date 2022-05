Marialabaja salió a marchar en rechazo por el atroz asesinato de Yolimar

El rector del colegio donde estudiaba Yolimar también mostró su rechazo ante este vil crimen. “Ante la nefasta noticia de la muerte de Yolimar solo puedo decir que esto tiene a nuestra institución consternada. Toda la comunidad rechaza este hecho horrendo”.

Habla su hermana

Yolimar era la menor de cuatro hermanos y en la actualidad residía con la mayor de ellos en el barrio Montecarlo. La mamá trabaja y vive en Sabanalarga (Atlántico) y el papá labora en Cartagena. Ellos no estaban en Marialabaja cuando ocurrió el hecho. Lea aquí: Marialabaja: encuentran muerta a una joven con una herida en el cuello

Desde hace unos cinco meses, cuenta Angie, en cuya casa vivía Yolimar, la joven estudiante trabajaba como vendedora en un punto frío en esa población. Por lo general laboraba los fines de semana. El viernes (27 de mayo), recuerda su hermana, la adolescente se fue al establecimiento a las cinco de la tarde. Ella dice que estaba normal y no le notó algo extraño. Volvió a verse con ella a las 8 p. m., cuando le llevó la cena.

“Le llevé la comida como de costumbre y lo único que me dijo es que no quería mucho. No volví a saber de ella hasta el sábado en la mañana, cuando un amigo en una moto me fue a avisar a la casa que la habían encontrado cerca de la casa de otra hermana mía”, cuenta Angie.