Michel: el asesinato de una mujer trans en la impunidad

Castañeda recordó que en la zona donde ocurrió el homicidio de Michel, alrededores de la Plaza de Toros, y que es utilizada por trabajadoras sexuales, han ocurrido seis hechos violentos contra mujeres trans (3 homicidios, 2 agresiones por parte de la Policía y una agresión de un particular).

Aunque la Policía identificó al presunto agresor de Michel, de 26 años, y dijo que tenía pistas de su paradero, las investigaciones siguen estancadas y todavía no hay justicia por la muerte de este miembro de la comunidad Lgbt.

30 muertes en el Caribe

Michel, según Caribe Afirmativo, que recoge un reporte de la Defensoría del Pueblo, es una de las víctimas de los 76 homicidios y feminicidios que ocurrieron contra la población Lgbt el año pasado en el país.

Este año se han reportado seis muertes en la Costa Caribe y en Bolívar está en investigación la desaparición de una mujer trans en el municipio de Magangué, cuyo cuerpo habrían hallado hace poco.

El pasado jueves 25 de febrero, Caribe Afirmativo, con el apoyo de la embajada de Noruega, realizó la presentación de Vidas Confinadas, un informe que buscar dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos contra las personas Lgbt en el Caribe colombiano.

“Este documento es un esfuerzo de no olvidar las víctimas y de trascender unas cifras aisladas y deshumanizadas por una apuesta por la construcción de memoria, para que estas violencias no se definan como hechos aislados y para que el Estado asuma la responsabilidad de plantear políticas de prevención, investigación, sanción y garantía de no repetición para romper con la cadena de impunidad y la tendencia social e institucional a normalizar la violencia”.