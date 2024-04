“No soy un héroe, sólo cumplí con el deber de ser padre”: Martín Mestre

Sostuvo que no fue un camino fácil. “Fueron muchos años de lucha y gracias a ustedes los medios de comunicación porque durante 30 años no dejaron de estar pendientes de este caso. Ustedes también me acompañaron en esta lucha y recorrido y se los agradezco”. Siga leyendo: Gobierno y operadores de energía deben brindar tranquilidad al usuario

“Quiero aclarar que esto no es venganza, ni mía ni de mi familia, simplemente quería justicia. Esto es muy doloroso para ambas familias porque ambas familias han sido víctimas de un hecho cruel que jamás debió suceder, pero que siempre tuvo un claro responsable. Lo que he hecho no quiero que sea interpretado como una venganza, es algo mucho más profundo: era mi deber como padre lo que me llevó a perseguir al responsable del crimen y buscar hacer justicia”. Mire a ver: Junior busca asegurarse en el grupo de los ocho este sábado ante Envigado

Anunció que pronto vendrá el libro sobre este caso y que allí se contará todo. “Desde el día en que le di el permiso a mi hija Nancy para que saliera con Jaime Saade hasta este momento en el que estoy aquí con ustedes. Ustedes, los medios de comunicación, también estarán allí”.