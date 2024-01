“No tenía líos”: sicarios lo asesinaron mientras hablaba con su compadre

“Mi hermano no tenía problema con nadie, tampoco lo habían amenazado, por eso sólo le pido dos cosas a la Policía: primero, que investiguen bien, y segundo, que no estén diciendo que tenía un alias, porque él no era un delincuente”.

Ese es el mensaje que una de las hermanas de Manuel Castellón le envía a las autoridades mientras realiza la reclamación del cuerpo en la morgue de Medicina Legal, en Zaragocilla.