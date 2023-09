¿Perdón total? Así avanza juicio contra el “cerebro” del asesinato de Pecci

Francisco Luis Correa Galeano.

Agregó ese día que se siente “muy arrepentido ante Dios y ante la sociedad colombiana, la ciudad de Cartagena. Al país del Paraguay, al Ministerio Público de ese país pido perdón, no pensé que con esto íbamos a causar tanto daño, no medí las consecuencias, me arrepiento de corazón y ante Dios me comprometo a nunca más volver a delinquir ni a hacer un daño a cualquier persona de cualquier nacionalidad”. Lea: Tendero asesinado era de la red de apoyo de la Policía: ofrecen $50 millones