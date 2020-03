Policía tiene identificado a presunto asesino de mototaxista en discoteca

Sellado

“Una vez me avisaron me desplacé al lugar. Cuando llegué ya el cuerpo de mi hijo estaba tapado y cubierto en sangre. Le pedí a la Policía que me lo dejaran ver para reconocerlo, pero no me dejaron”, relató la angustiada madre.

Las autoridades aseguran que a las 3 de la madrugada de ayer fue que se dio una riña en ese establecimiento público y el joven, de 26 años y de ocupación mototaxista, llevó la peor parte.

“No tengo información de qué fue lo que ocurrió. Se han dicho muchas cosas, pero no hay nada claro, ni siquiera sé quién es el asesino”, relató doña Josefa, asegurando que su hijo no tenía ningún tipo de amenazas y que se dedicaba a trabajar de manera independiente.

Lo que aconteció dentro de la discoteca se hizo viral las redes sociales a través de fotos y de un video que muestra el momento exacto en que un sujeto le dispara a su víctima delante de empleados y clientes del negocio.