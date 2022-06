Sicariato en Marbella: hombre murió al recibir bala en la cabeza

Los hechos de sangre no paran en Cartagena. La ciudadanía no termina de enterarse de un acto sicarial cuando otro ocurre en cualquier otro sector. Lea aquí: Nuevo Paraguay: se recupera hombre que recibió 6 tiros que no eran para él

En la noche de este jueves, los delincuentes volvieron a hacer de las suyas en la carrera 3 del barrio Marbella. Un hombre que estaba en el sector fue sorprendido por los sicarios que llegaron en moto y sin mediar palabras le dispararon. Ocurrió a las 8 de la noche.