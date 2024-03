Sicario mató al ‘Mono’ mientras departía con su mujer en un local de Albornoz

De inmediato, Baena Puerta fue llevado a la Clínica Blas de Lezo, pero a los pocos minutos los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. La Mecar revisa cámaras de seguridad y hace otras indagaciones para identificar a los sujetos que dispararon.

Tal parece que la víctima se desplomó de inmediato, mientras que los asesinos subieron a una moto y desaparecieron en medio de la destapada calle. Al parecer, la mujer también resultó herida y fue llevada a un hospital, pero eso no lo confirmó la Policía.

Por el momento no hay móviles del crimen ni capturas. Por redes sociales afirman que ‘el Mono’ era un hombre pacífico, sin enemigos o líos personales. “Dios mío, aquí ya no respetan ni la Semana Santa. Ese sicario debe arrepentirse porque estar con el diablo solo trae desgracia”; “Qué mal que pasen estas cosas. La víctima era un señor ya mayor. Los sicarios que no descansan en Semana Santa tendrán su castigo, ya verán”, son algunos de los comentarios de rechazo que hay en Facebook tras conocerse este asesinato.