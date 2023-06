Sicarios entran a casa disparando y matan por accidente a niña de 12 años

Las autoridades aún no han entregado detalles de manera oficial, contra quién iba dirigido el ataque sicarial, pero lo cierto es que la ola criminal que se vive en esta población deja a una inocente criatura muerta. La pequeña tenía 12 años y los peligrosos asesinos a sueldo andan sueltos. Lea aquí: ¡Terrible! A ‘el Campeón’ lo hallan muerto y con un mensaje en su espalda

Sobre lo sucedido, la mujer explicó que “yo la dejé allí y me dicen que unos tipos llegaron armados allá queriendo entrar a la casa de mi hermana haciendo tiros y le dieron a mi hija. Mi hermano me llamó a decirme que a mi hija le habían dado un disparo, pero cuando yo llegué a la clínica me dijeron que tenía tres”, añadió. Lea aquí: ¿Lo conoce? En Antioquia esperan por familiares de bolivarense muerto