¿No era contra él? A Álvaro lo mataron cerca de su casa y su familia

En la noche del domingo 25 de junio, el hombre regresaba de una cantina y se dirigía a su vivienda, pero antes de ingresar al callejón que lo conduciría a ella llegaron dos sujetos en una moto. El que iba de parrillero se bajó del vehículo y con un arma de fuego lo apuntó. Álvaro no alcanzó a pronunciar palabras antes de recibir los balazos. Lea: Con armas de fuego capturan a 2 presuntos atracadores en España y Junín

Cayó al suelo y los que vieron, y le contaron lo que sucedió a la Policía Metropolitana, lo trasladaron a la Clínica San José de Torices. La institución confirmó que la víctima ingresó a las 12:10 de la madrugada del lunes, sin signos vitales. Lea aquí: ¿Ajuste de cuentas? Sicario mató de 2 balazos a joven en Daniel Lemaitre

A la familia de Hernández Mena, sin embargo, no le han entregado ningún reporte oficial. En las afueras de la morgue de Medicina Legal, el padre del hombre contó a El Universal que no han tenido comunicación con policías: “Nadie nos ha dicho nada, no se han acercado a nosotros a hablar de lo que pasó, de investigaciones... nada”.