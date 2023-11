Su marido la golpeó, le mochó el pelo con una navaja y le rapó las cejas

Sumida en un estado de indefensión, la joven no pudo evitar las agresiones físicas y verbales. “Dijo que había grabado un video donde yo me estaba besando con su hermano. Le pedí que me respetara, que se dejara de esos malos pensamientos, que yo solo estaba con él. Me insultó, en ese momento, me agredió con el puñal en la cabeza. Me trasquiló el cabello y me rapó las cejas”, relató la afectada.

Juntos hace 4 años

La pareja, que convivía junto a su hija en la residencia de la madre del agresor, había mantenido una relación durante cuatro años. Aunque hubo situaciones conflictivas previas, ninguna alcanzó la gravedad de este brutal ataque. Lea aquí: ¡Misterio! Hallan muerto a mototaxista: al parecer fue asesinado a bala

Andrea Carolina Jiménez Arrieta denunció el incidente ante la Fiscalía Seccional Cesar y solicitó la captura de José Gregorio Oquendo Pérez.