Taxista salió a trabajar y lleva dos días desaparecido con su carro

Un nuevo caso de un conductor desaparecido vuelve a tocar las puertas de una familia en Cartagena. Hay zozobra entre sus parientes, amigos y miembros del gremio de taxistas, porque no se sabe nada de su paradero. Lea aquí: Omar Salguedo: cinco meses de incertidumbre y dolor

Esta vez se trata del taxista Jairo Luis Blanco Lara, quien salió a laborar como de costumbre el pasado 8 de diciembre bien temprano y desde entonces no se han tenido noticias de él, ni del vehículo que manejaba. La placa del carro es TES-509.

Tampoco se tiene referencia hacia dónde fue la última carrera que hizo antes de perder contacto con su familia.

“El taxi no ha aparecido ni él tampoco, desde el 8 en horas de la mañana hasta ahora no se sabe si le pasó algo. Hemos preguntado a todos los que lo conocen y no lo han visto”, expresa Margarita Lara, madre del desaparecido.

Jairo Luis vive con su madre en la manzana G lote 21 del sector 2 de Noviembre, del barrio Buenos Aires. “Él es bajito, mide como 1,60 metros; tenía un jean azul y una camisa de azulita con blanco, es canoso. Tiene su esposa y dos hijos”.