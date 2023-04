“Tres años de dolor”: lo matan de 2 balazos en riña y su asesino está libre

Añadió que “luego lo tomé y lo que podemos decir ahora es que esta persona sigue vinculada a la investigación, en donde se está cumpliendo con el debido proceso. Ya realizamos la audiencia de acusación y está en etapa de juicio.

“También tenemos conocimiento de que se iban a realizar las audiencias faltantes pero, supuestamente, el señalado y su abogado afirmaron que aceptarán los cargos para realizar un preacuerdo con la Fiscalía. Lo que buscamos ahora es que sea condenado por más de 8 años para que vaya a la cárcel”. Lea también: Presunto asesino de joven en Los Calamares es enviado a la cárcel

Ingrid quiere que la justicia terrenal esté de su lado. “No quiero que este hombre ande por la calle como si nada, él no mató a un animal. Mi hijo era todo para mí, era quien me ayudaba, quien más me cuidaba y él me lo arrebató”, dice la madre.

Afirma que nunca ha visto al investigado en persona y que el día que lo tenga de frente “no sabría cómo actuar o qué decir”.