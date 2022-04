Triple asesinato en Nuevo Paraíso: “Atentado no era contra los pastores”

Harris y Ruth, padre de dos hijos, se habían tomado una foto poco antes de terminar el servicio y alcanzaron a publicar en sus redes sociales. Poco después los mataron. La Policía Metropolitana ha asegurado que el atentado no era contra los pastores. “Desafortunadamente tenemos que lamentar que en medio de este hecho sicarial contra ‘Gordy Gordy’ perdieron la vida dos personas más que nada tenían que ver con la guerra que libran estas organizaciones delincuenciales”, dijo el general Nicolás Zapata, comandante de la Metropolitana.

Aunque la Policía asegura que el atentado era contra Archbold Torres, sus familiares dicen que no tenía amenazas. Era señalado, sin embargo, como presunto miembro de la banda ‘los Robledos’ y tenía anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de concierto para delinquir, narcotráfico y extorsión, porte ilegal de armas de fuego y hurto. Lea aquí: Madrugada violenta en Cartagena: sicarios matan a tres en Nuevo Paraíso

El ataque contra Ernesto Archbold, según las primeras investigaciones, habría sido ordenado por alias ‘Paty Paty’, presuntamente el jefe del Clan del Golfo en Cartagena y sus corregimientos, y sobre quien tiene puestos los ojos la Policía Metropolitana. ‘Paty Paty’ sería el encargado de las finanzas y del ala sicarial de esa banda criminal. También se asegura que es él quien sostiene esa guerra económica que actualmente libran con ‘los Robledos’ desde que ese grupo vino de Medellín, a mediados de diciembre del año pasado.

En una rápida reacción de las patrullas del Cuadrante, apoyadas por cámaras de seguridad y por información que iban recibiendo del Centro Automático de Despacho (CAD), la Policía capturó en el barrio Los Cerezos los presuntos asesinos de los pastores y de ‘el Gordi’. A Leider Miranda Valdez y Ángel Manuel Pomares Castro les decomisaron una pistola e inmovilizaron una moto de color negro, de placa AXO-65E. La Metropolitana dice que también tienen anotaciones judiciales por homicidio y tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Lea: ¿Quién es Paty Paty?, el jefe regional del Clan del Golfo en Cartagena

Crimen de hermano de ministro

Una hermana de Ernesto asegura que él en estos momentos no estaba trabajando y por eso ella lo ayudaba con sus gastos. Casi no salía a la calle desde que recobró la libertad y tenía cuatro hijos. La familiar dice que no recuerda con exactitud la hora del triple asesinato porque estaba en su cuarto durmiendo, pero cree que era poco antes de la medianoche del miércoles cuando se escucharon los balazos.