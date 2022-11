Un año de la muerte de Ferney en Olaya’: “Un policía se la tenía montada”

“Ese día llegaron a mi casa, en el sector Central. Recuerdo que era la 1:47 de la madrugada y los policías partieron la puerta. Cuando salgo me preguntan qué dónde estaba mi hijo, que habían llegado a buscarlo porque lo iban a matar”, recordó.

Explicó que antes que ‘el Sanandresano’ se metiera al cuarto a buscar a ‘el Ferney’, ella le dijo a su hijo que saliera del lugar, pues otra vez habían llegado a “montársela”, por lo que el joven salió corriendo del lugar. Agregó que se metió sin ninguna orden.

“Mi hijo se subió al techo de la vecina y el policía ese, que ya lo denunciamos, le dio un tiro en el cuello. Una vez cayó al piso, los demás policías se lo llevaron en una moto para el CAP de Olaya y allá no me le dejaron ver. No sé qué más le hicieron. Él llegó vivo y murió horas después”, explicó la mujer.

Sirley Sandoval Herrera señala que hoy 28 de noviembre, justo un año después, se levantó muy triste recordando al segundo de sus tres hijos.