¿Venganza? Dos muertos y un herido dejó riña en Loma Fresca

Dos hombres fueron asesinados entre la noche del domingo 10 de octubre y la madrugada de hoy lunes en el barrio Loma Fresca, en las faldas de La Popa. Al parecer, sus muertes estarían relacionadas en un mismo hecho.

La Policía dio a conocer que el primer caso deja como víctima a Édgar de Jesús Morales Beleño, de 24 años, quien fue baleado, al parecer, en medio de una riña. Lea aquí: Riña en Loma Fresca deja un muerto a bala y otro herido

“Varios amigos invitaron a Édgar para la parte alta de Las Lomas. Su mujer le dijo que no saliera, pero él no le hizo caso y se fue, no pasaron muchos minutos cuando nos enteramos que lo habían matado”, cuenta un allegado de Morales Beleño.