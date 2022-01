Víctima de sicariato en Daniel Lemaitre “está delicado”

En el reporte de la Policía Metropolitana no hay mayores detalles sobre los delincuentes. Al parecer, huyeron sin dejar rastro, mientras que la víctima, de 28 años, quedó herida al recibir varios balazos. “Está delicado, los médicos mantienen el pronóstico reservado, lo tienen bajo observación”, manifestó una familiar del hombre, desde la clínica a donde lo trasladaron.

Desconcierto e incertidumbre hay entre los familiares de la nueva víctima de sicarios en Cartagena. “No sabemos cómo ocurrió, él estaba solo, no nos han dicho más nada”, es lo que dicen.

Dolor en Manzanillo: Sebastián no pudo salvar a Ferney y también se ahogó

Tres mortales

El ataque a José Ulises es el cuarto acto sicarial que ocurre en los pocos días que van del año. Los otros tres han sido mortales y han dejado como víctimas a Jairo Junior Cardozo, en la avenida Crisanto Luque; Miguel Ángel Mendoza Agualimpia, en Las Palmeras, sector Las Palmeritas; y a Néstor Díaz Simancas, en el sector La Arrocera de Olaya Herrera. Le interesa: Muere Jairo Cardozo, softbolista baleado en la Crisanto Luque

La Policía se pronunció sobre los tres hechos y dijo que se investigan para dar con los responsables, pero que aún no hay capturas. De Díaz aseguró que murió en un ataque que no era contra él, y de Mendoza Agualimpia dijo que podría tratarse de un posible ajuste de cuentas. Siga leyendo: Familia de muerto en Las Palmeras dice que no tenía amenazas