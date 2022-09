Video: momento en que sicario disfrazado asesinó al ‘Nino’ en Olaya

¿Deudas pendientes?

En un comunicado la Policía aseguró que la víctima fatal “sería un exintegrante del GDCO ‘los Pepes’, dedicado al tráfico de droga en el barrio Olaya, especialmente en el sector Las Marmotas. Fue capturado el 28 de julio del 2018 por orden judicial”.

Sobre la banda se supo que en 2018 fue desmantelada con la captura de nueve integrantes, entre ellos Alfredo Alfonso. Los otros capturados fueron alias ‘Isidro’, presunto cabecilla; Alexander Álvarez Barcasnegras, presunto expendedor y Liceth Martínez Villalobos, compañera sentimental de Alexander.

También aprehendieron a Eduardo De Ávila Contreras, alias ‘el Perro’, presunto expendedor; Raúl Cabarcas Osorio, ‘el Pájaro’, presunto expendedor; Martha Martínez Narváez, presunta expendedora; y Eliécer Julio Castro, otro presunto distribuidor de drogas al que llaman ‘el Causa’.

En aquel entonces un juez los envió a la cárcel por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Se desconoce si Alfredo volvió a estar envuelto en problemas judiciales, después de ese difícil momento, lo cierto es que los asesinos tuvieron que disfrazarse para cometer el crimen, aunque, en el barrio no descartan que pudieron equivocarse ya que Alfredo no alcanzó a quitarse el casco de protección y su rostro no se observaba a simple vista. La Policía investigará lo ocurrido.