9 cosas que no sabías de Valentina Espinosa, la Señorita Colombia 2021

Brillante. Carismática. Así es Annalise Keating, una profesora de Derecho que se ve retada por la vida a aplicar su conocimiento con sus estudiantes, quienes se ven involucrados en un complot por un asesinato en la universidad.

Si eres fanático de las series, sabrás que esa es la sinopsis de ‘How to get away with murder’ -‘Cómo defender a un asesino’, nombre en Latinoamérica- y, si no, considera la serie como una recomendación de parte de Valentina Espinosa Guzmán para comenzar a verla... debe estar en Netflix. Esta página es sobre Valentina y su vida antes de ser coronada como la Señorita Colombia 2021. Le puede interesar: Fotos: conozca a Valentina Espinosa, Señorita Colombia 2021

Uno. El recuerdo más antiguo que Valentina Espinosa Guzmán guarda de sí misma es el de aquella niña que amaba bailar en la terraza de su casa, en el Pie de La Popa. Bailar, cantar y vivir con todas sus fuerzas una infancia alejada de las pantallas en un mundo que todavía no era tan virtual. Vivir con todas sus fuerzas en aquellos días en los que el popular “escondido” era el rey entre los juegos y las amistadas se hacían en las calles del barrio, mirando a los ojos y sonriendo, no chateando.

Dos. La Valentina Espinosa Guzmán que nació el 17 de enero del 1998 en Cartagena de Indias y se convirtió en Señorita Colombia el 14 de noviembre del 2021 es también una profesional en Comunicación Social y periodismo a la que le encanta contar historias.

“Decidí estudiar Comunicación porque siempre fui una niña a la que le gustaba hablar con las demás personas, saber de ellas. En el colegio me encantaban las clases de sociales y lenguaje, entonces me fui encarrilando por ese lado, también me gustaba mucho presentar”, dice, siempre serena, siempre tranquila, ates de contarme que, durante sus prácticas profesionales en el noticiero Televista (Telecaribe) creció “muchísimo, como persona y como profesional”.

“Me encanta cuando tengo que investigar sobre las historias de vida de las personas. De pronto sueños que han alcanzado, ese tipo de historias que inspiren, que motiven, que puedan ayudar”, añade. Lea aquí: Valentina Espinosa, Señorita Colombia: “Seré una reina excelente”

Tres. Le pregunto por algo, más acá de Dios, a lo que le tenga fe y me confiesa que cree en las manifestaciones. “He practicado mucho la manifestación desde muy pequeña sin saber que manifestaba las cosas. ¿Cómo te explico?, desde muy chiquita yo decía voy a ser esto, voy a ser esto... y sí: realmente después lo hacía. Siento que si uno lo cree desde el fondo de su corazón, con todas sus fuerzas y claramente trabaja por ello, se cumple... Si uno piensa positivo y atrae las cosas buenas, y ya te imaginas en ese momento tan deseado... ¡lo atraes!”.

Cuatro. Valentina es de carne y hueso, y comparte con la especie aquello de las virtudes y los defectos, así que reconoce como su mayor cualidad una empatía que convive con un perfeccionismo que no siempre es sano.

“Creo que mi mayor virtud es la empatía. No me gusta juzgar a las personas. Siento que si todos tuviéramos la capacidad de entender las situaciones y experiencias de las demás personas, el mundo sería un lugar mejor, sin tantos prejuicios. Si no juzgáramos a los demás... Uno no sabe qué luchas tienen las otras personas. No podemos estar siempre fijándonos en lo negativo, porque uno no sabe qué luchas tienen las otras personas”.

Y en el otro extremo... “Soy una persona muy perfeccionista. Siempre he luchado por lo que quiero hasta conseguirlo. Eso hace que no estés satisfecho con lo que alcanzaste, lo cual no siempre está bien, porque tú eres quien tiene que felicitarse por lo que logras. Ser perfeccionista no es tan bueno a veces”.