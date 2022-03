Aleshka Busji, de 11 años, ya es empresaria

Mis papás me apoyan en todas mis ideas y cuando no contamos con todos los recursos suficientes para invertir empezamos a ahorrar y después compramos los productos”

“Mis papás me apoyan en todas mis ideas y cuando no contamos con los recursos suficientes para invertir, empezamos a ahorrar y después compramos los productos. Luego los ofrecemos en las publicaciones de Instagram y ellos me ayudan a grabar los videos para promocionarlos”, mencionó Aleshka.

En redes sociales la talentosa niña ya tiene su clientela, aunque reconoce que en ciertos meses las ventas se detienen, pero aun así insiste en seguir publicando hasta ver resultados positivos.

Con esta iniciativa, Aleshka vio una oportunidad de ayudar a su familia en los gastos del hogar, luego de que tanto su mamá como su papá se quedaran desempleados aunque se ganan la vida trabajando pero de forma independiente sin nada fijo.

“Mi mamá y yo nos quedamos con las ganancias para ayudar a pagar los recibos de la casa y para comprar más productos y ayudar otras cosas del hogar”, puntualizó la menor.

Su proyecto a largo plazo es materializar este emprendimiento en una tienda física que se llame Aleshka Busji Store, al igual que su página en redes sociales.

Cuando crezca, Aleshka quiere ser empresaria, estudiar psicología y ser cantante. En su día a día se levanta para ir al colegio, al regresar trabaja en su negocio publicando los productos y luego hace sus tareas.

Los productos que vende son: aceite de coco, sérum para cejas y pestañas, labial de coco, kit de shampoo para el crecimiento y cuidado del cabello: contiene shampoo, cpctel reparador, tónico de cebolla y jengibre y tónico capilar; jabones artesanales para todo tipo de piel: de limón, aclarante, de carbón, sábila, café, avena, y rosa de mosqueta; shampoo en barra de romero, sales del Himalaya, arcilla verde, arcilla de carbón, bálsamo labial, accesorios artesanales y mucho más.

Página de música

Cantar es otro de los potenciales de Aleshka, y dice haberlo heredado de su padre, que es cantante empírico. En su colegio recibe clases de técnica vocal debido a que su próxima meta es presentarse en ‘La Voz Kids’, y anteriormente ha cantando en algunos eventos públicos como en el Centro Comercial Nao y en su colegio.

“Mi mamá me cuenta que desde que estaba en la barriga me ponían música y eso hacía que me moviera mucho... a medida que crecía cantaba con mi papá y así me fui enamorando de ese arte que es la música”, dijo, y añadió que pretende abrir otro perfil en Instagram como artista musical.