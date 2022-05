Así es como la industria del pote intenta persuadir a las madres jóvenes

Siempre he pensado que amar, más allá del romance y los corazoncitos, es una cuestión clave para que nuestra especie no se extinga... y no solo por el sexo.

Si no existiera el amor verdadero e infinito, díganme, ¿quién estaría tan absolutamente dispuesto a darlo todo por otro ser humano? Me refiero a las madres y a los padres, y a ese sentimiento que los empuja a entregar todo a cambio de nada. ¿Quién estaría dispuesta a atravesar el dolor inenarrable de parir para, después, llorar, morder una toalla o retorcerse mientras amamanta a su bebé?, porque amamantar no siempre es fácil, pero sí: siempre será la mejor opción, por encima de la leche de fórmula o el famoso pote de nuestras barriadas.

Y justamente por esto último es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se muestra tan indignada al informar que la industria de la leche de fórmula para bebés les paga a las redes sociales y a influenciadores para ganar acceso directo a las mujeres embarazadas y a las jóvenes madres. De acuerdo con la OMS, estas apuntan a las madres jóvenes, esas que usan Instagram, Facebook, Tik Tok, entre otras redes sociales, con contenidos personalizados difíciles de distinguir de la publicidad para convencerlas, por supuesto, de usar leche de fórmula, cuando saben perfectamente de los comprobados beneficios de la lactancia materna exclusiva, al menos, durante los primeros seis meses de vida de cada terrícola. Lea aquí: ¿Le das leche de fórmula a tu hijo?, deberías analizarlo, según la OMS

Se trata de la segunda parte de un informe que pretende descubrir y exponer las estrategias digitales usadas por las firmas que producen leche de fórmula, pues -asegura la OMS- estas compañías pueden comprar o recolectar información personal para enviar “ofertas” personalizadas a las mujeres que pueden tener dudas entre los beneficios de la lactancia y de la leche industrial para bebés.