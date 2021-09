Experta aclara dudas sobre madres lactantes y vacunas contra COVID–19

La Lactancia Materna es el alimento óptimo durante los primeros meses de vida, ya que proporciona los nutrientes que necesitan de forma equilibrada, al tiempo que protege frente a la morbilidad y la mortalidad debido a enfermedades infecciosas.

Debido a la pandemia del COVID–19 y las jornadas de vacunación, las futuras y nuevas mamás se enfrentan a muchas dudas que nunca se habían hecho. Por esta razón, la doctora. Angélica Russi, ginecoobstetra y experta en lactancia de la Clínica del Country, respondió los principales interrogantes que surgen durante las consultas y en las redes sociales.

Lo primero que es importante resaltar es que las mujeres que estén embarazadas o piensen en el mediano plazo estarlo, se vacunen contra el COVID–19, dado que los distintos estudios científicos han arrojado que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa del virus. Si bien estos estudios no se han centrado en la población lactante, es importante que lo hagan. (Le puede interesar: ¿Ya no sabe qué más recetas hacer con la yuca? ¡Lanzaron un recetario!)

De acuerdo con la doctora Russi, las inquietudes más frecuentes son:

• ¿Una mujer lactante se debe vacunar contra el COVID–19?

Sí, en este momento estamos enfrentando una pandemia de una enfermedad potencialmente mortal como es el COVID-19 por lo tanto las madres que están lactando si deben recibir la vacuna.

• ¿Una lactante puede transmitir a través de la leche defensas a su bebé contra el virus?

Sí, las madres vacunadas contra el COVID-19 pueden transmitir defensas en la leche. Se ha visto en estudios clínicos que las madres que han recibido la vacuna excretan a través de la leche inmunoglobulina A e inmunoglobulina G contra el virus, lo que protegería a los lactantes.

• ¿Al cuánto tiempo del parto una mujer se debe vacunar contra el COVID - 19? ¿influye en esta decisión la edad del bebé?

En cualquier momento del posparto se puede poner la vacuna, la vía del parto o el tiempo que haya transcurrido, es independiente del momento de la vacunación.

• Si la lactante contrae el COVID – 19 entre las dosis de las vacunas, ¿qué cuidados debe tener ella y el bebé? ¿al cuánto tiempo se le recomienda tomar la siguiente dosis?

En Colombia las sociedades científicas y los expertos que están apoyando y respaldando el plan de vacunación contra el COVID-19, sugieren que a la persona que le haya dado la infección, se puede poner la vacuna después de 90 días de haber presentado los síntomas o tener su prueba positiva.

• ¿Con cuáles de las vacunas disponibles una lactante se puede vacunar contra el nuevo Coronavirus?

En este momento todas las vacunas disponibles son seguras para la lactancia, existen diferentes tipos, hasta el momento es poco probable que los componentes de las vacunas contra el COVID-19 se excreten en la leche materna, si la enfermedad por el virus es compatible con la lactancia materna, por supuesto las vacunas también lo son. De igual manera, hasta ahora ninguna de las vacunas ha desarrollado la enfermedad, ni alteran el material genético de las personas.

Las vacunas de RNA mensajero desarrolladas por Pfizer y Moderna, contienen fragmentos de RNA mensajero que al inyectarse induce anticuerpos contra el COVID-19. También existen vacunas de vectores virales como Janssen y Sputnik qué contienen un adenovirus (no patógeno para el ser humano) con fragmentos del nuevo Coronavirus, que produce una reacción del sistema inmune frente al virus.

Por su parte, las vacunas de virus vivos atenuados como Sinovac, contiene el virus muerto el cual no produce una infección activa pero sí induce una respuesta inmune en el ser humano. No se han encontrado diferencias significativas entre los efectos adversos producidos por la vacuna de madres lactantes con respecto a mujeres no lactantes y no se ha encontrado ningún problema atribuible a la vacuna.

¿Qué otras vacunas se deben poner o requieren las madres lactantes?

Las lactantes deben seguir el plan ampliado de inmunización, para el adulto, que incluyen DPT (difteria, tétanos, tos ferina a celular), influenza estacionaria, o td titánico. ¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.