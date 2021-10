Darién: la selva que no deja ir a los migrantes

UNA SEMANA EN LA SELVA

En la selva ninguna ruta es fácil, y casi todas demoran más de una semana.

Edmundo y Franklin, dos primos que vienen de Brasil, tienen todo preparado antes del amanecer, viajan ligeros, con un par de pantalones y tres camisetas.

Están inquietos: “He puesto todos mis ahorros económicos en esto. Si me echan, me quedo sin nada”, comenta Franklin, refiriéndose a las deportaciones en EE. UU. Hace seis años que no viven en Haití, no tienen un hogar al que volver, solo desarraigo.

El primer cruce del río está a 100 metros del comienzo de la ruta y la primera loma, la más pequeña de tantas, a menos de un kilómetro.

Fue allá donde Jorge Luis y su padre, José Ramón, tuvieron que regresar. El padre, diabético y con falla renal, no podía dar dos pasos seguidos sin que un tremendo dolor le recorriera el cuerpo y los guías no podían esperarlo.

Ahora están varados en el campamento de “Las tecas”, en la linde del Darién, después de haber hecho dos intentos y sin recursos para ir hacia delante ni hacia atrás. “La situación no es buena, me toca morirme aquí poco a poco”, lamenta el mayor. (Lea también: El Darién, un abismo para los sueños de la migración)