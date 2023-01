“¿Dónde está mi hermana?”, la eterna pregunta de un sobreviviente de Armero

No obstante, ese fatídico 13 de noviembre, alrededor de las 9 de la noche, la erupción volcánica del Nevado del Ruiz irrumpió como moderador del disentimiento regional con unos argumentos bastante dicientes: un deshielo, convertido en lahares y avalanchas de lodo y lava, provocó la muerte de más de 23.000 personas y una incertidumbre: ¿cuál fue el destino de Ángela Viviana? La hermana de Mario.

En un bazar donde se premie el sufrimiento por extrañar a alguien, Mario Herrera tendría todas las papeletas del talonario. Sorpresivamente, se presenta en la actualidad bajo un look sobrio y jovial, y una semblanza afable y risueña. Sería sencillo juzgar y argumentar que este hombre cada día, temprano en la mañana, abre su armario y se despliega un menú con diferentes disfraces: colombiano común, padre de familia dominguero, forofo de estadios de fútbol, esposo de cenas románticas en restaurantes (la pareja no viene incluida) o taciturno conductor en cualquier trancón bogotano. Un dummy que enmascara, a diario, bajo camisas a cuadros y bluyines, una tristeza colmada de recuerdos y preguntas.

Es tan así su templanza que pululan en el espacio diferentes preguntas: ¿cómo hizo para superar una de las peores noches registradas del mundo contemporáneo?, ¿cómo hace para seguir sonriendo, mientras relata la noche en la que combatió contra la gélida y nocturna corriente de agua para salvar a Ángela Viviana?

Su aspecto físico impoluto de cicatrices le ayuda en su cometido de no revictimizarse y despertar lastimas fútiles y superfluas. De las marcas íntimas sería bastante pretencioso entrar a escudriñar, ya el mundo está atestado de psicólogos y videntes, y no se necesitan terapias catárticas o regresiones para evidenciar o afirmar la existencia de la aflicción que el Nevado del Ruiz y la ausencia de su hermana le estamparon. Es de bastante valor lidiar con la marca de la muerte con el regocijo de la vida.

Es difícil afirmar cuántos relojes tiene en su posesión, el día que me narró su historia, portaba un Fossil, una marca reconocida mundialmente por su precisión, elegancia, materiales finos, y que bajo el agua, a bastantes metros de profundidad, sus agujas continúan su labor de manera perenne. Si cree en Dios o no eso importa poco, pero algún ente superior o tal vez las arbitrariedades del destino decidieron que portara el día de la tragedia un reloj Orient, de importancia sentimental como regalo de grado a un Mario bachiller, que quería ser ingeniero agrónomo, pero que, a diferencia de su reloj actual, no tenía la misma fiereza y calidad para combatir con la desbordada agua del río Lagunilla.

10:15 de la noche fue la hora en la que su reloj se detuvo para siempre. Aún lo conserva, no por su calidad fallida o para revenderlo como artículo retro o vintage, tan de moda hoy en día. No, es un recuerdo del momento en el que sujetando a su pequeña hermana cayó por primera vez a las aguas. Dos hermanos y dos destinos. Una lamentable separación comenzaba a gestarse entre la inundación y ese fatídico chapuzón.