El taxista de Cartagena que escribió un libro de sus vivencias

El cuento que echa Ricardo Arjona en ‘Historia de taxi’ se queda en pañales ante las historias de Eusebio José Julio Sanjuán. Y es que en sus 17 años como taxista, Eusebio ha sido testigo del mundo en su máxima expresión: de lo bueno y de lo malo, así que un día resolvió concretar una idea que se le ocurrió a un amigo. Entonces, por allá en el 2018, decidió que noche a noche, después de terminar sus turnos y siempre que ocurriera algo “interesante”, se dedicaría a plasmarlo a mano: tardó más de tres años escribiendo cientos de páginas. “En mi casa me decían que yo me estaba volviendo loco, mi mamá me decía siempre eso”, recuerda y sonríe. “Un día, le expliqué bien cuál era mi idea y comenzó a sentirse orgullosa, ahora toda mi familia se siente contenta de mi logro”. Lea también: Una historia ‘dinámica’ sobre cuatro ruedas Conoce el mundo Eusebio, que nació en Sabanalarga (Atlántico), validó el bachillerato ya siendo adulto y vive en La Esperanza, aprendió a conducir y de una se enamoró del oficio. Trabajó transportando insumos de construcción y poco después empezó sus días como taxista. ¡Facilito, facilito, no fue! “Vea, doctora, que me dieron el carro ese día a las seis de la mañana, yo nunca había manejado un taxi y yo no sabía ni cuánto cobrar, ni qué iba a hacer. Sabía manejar, pero no tenía la experiencia en el campo de los taxis, con decirle que cogí una carrera desde el Centro hasta Mamonal y le cobré seis mil pesos. El trabajo lo va enseñando a uno”, recuerda y vuelve a reír. “Lo más bonito del taxi, lo que me gusta a mí, es que todos los días uno conoce gente. Yo conozco gente de todos los países, de verdad que sí. Hay personas con las que uno queda en contacto, porque llegan y se relacionan con uno, eso es muy bonito, como hay gente que se sube en el taxi y no habla nada... y uno va incómodo, ¿sí o no?”, explica. Y precisamente ese ir y venir conociendo gente lo impulsó a soñar con ser escritor. “Escribir un libro no es fácil, porque usted tiene que crear la historia bien, contarla, hay que tener paciencia para esperar que pasen las cosas y ahí sí, echarle lapicero”, menciona.

¿Cuándo supo que ya había terminado de escribir, que ya su libro estaba listo? -Estaba listo el año pasado, que yo dije: ya no escribo más, ya estoy cansado. Lo voy a lanzar. Como lo había escrito en una libreta, Eusebio tuvo que conseguir una señora que le ayudara a transcribirlo y organizarlo con ilustraciones y fotos en una carpeta con 172 páginas. Este hombre cuida ese documento como su más preciado tesoro porque confía en poder mostrarlo a una editorial o a alguien que se anime a ayudarlo a publicar. En el taxi Eusebio se ofreció a “presentarme” su taxi, un “zapatico” como tantos, así que nos embarcamos y, ¡cómo no!, en el camino me fue adelantando algunas de las historias que se atrevió a contar en el libro. “Un día, doctora, yo estaba normal cuando una mujer me señaló y me dijo: ‘Tú eres’. Yo me asusté y ella volvió a decir: ‘¡Ajá, tú eres’, entonces me asusté más y le dije: ‘Pero yo no sé de qué estás hablando, ¿de qué me estás hablando tú?’. Resulta que era la mamá de un muchacho al que un día llevé al Hospital Universitario del Caribe, porque lo habían acuchillado. La señora estaba muy agradecida y me decía que su hijo se hubiera muerto si yo no lo hubiera llevado rápido al hospital. Me invitaron a almorzar y hasta me dieron cien mil pesos”, recuerda feliz, pero la sonrisa se le borra del rostro cuando empieza a narrar aquella vez que su pasajero fue un viudo.

Eusebio no tiene filtros y cuenta cada una de sus historias, así como anécdotas que le han pasado a amigos suyos en ‘Experiencia vivida de un taxista’. Si usted quiere saber más del libro, puede contactar a su autor al 3206095448.