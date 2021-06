Eligio García Márquez: el Benjamín de la familia

Por Margarita Sorock - Especial para El Universal

I. Preámbulo

Cuando tenía ocho o nueve años, Eligio recordaba:

...el profesor de castellano me preguntó si teniendo yo un hermano que escribía (ya había publicado La hojarasca), a mí también me gustaba escribir. No se me olvida lo que contesté, clarito le dije: “No, señor, porque a mí no me gusta decir mentiras”.