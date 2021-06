COVID: ¿por qué algunos vacunados llegan a UCI?

Aunque no deja de sorprender que ocurran estos casos, para los expertos es algo “esperable”, pues apenas ahora vemos cómo se comportan las vacunas en grupos muy grandes de personas, aún están evaluando hasta qué punto pueden protegernos y cuándo empiezan a descender los niveles de anticuerpos.

Lo primero que hay que entender es que las vacunas no prometen evitar el contagio, sino prevenir complicaciones derivadas del virus y que una persona se considera completamente inmunizada dos semanas después recibir su segunda dosis (en el caso de las desarrolladas por Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sinovac) y dos semanas tras recibir un biológico monodosis (J&J), sin embargo, como explica el médico, biólogo e investigador Pablo Peñaloza MacMaster: “No existe ninguna vacuna que sea 100% eficaz. Cuando nos vacunamos, siempre hay una probabilidad de que nos infectemos con el SARS-CoV-2, pero la probabilidad es muchísimo menor que si no estuviésemos vacunados. Es simplemente cuestión de probabilidad”. (Le puede interesar: COVID-19: lo que debes saber de las 3 vacunas disponibles en Colombia)

La razón de esta página no es cuestionar la pertinencia de las vacunas contra el COVID-19 que ya están disponibles en Colombia, sino entender los casos, hasta ahora excepcionales, en los que personas completamente inmunizadas contraen el nuevo coronavirus, se complican, llegan a ser internadas en unidades de cuidados intensivos e, incluso, a morir.

“La mayoría de las personas desarrollan buenas respuestas inmunes después de la vacuna -explica el doctor Peñaloza-, sin embargo, personas inmunosuprimidas tienden a generar respuestas deficientes ante la vacuna, y por esto la vacuna no siempre confiere protección en estos pacientes”.

Hay que entender que las personas están inmunodeprimidas cuando experimentan un trastorno por inmunodeficiencia debido a medicamentos que debilitan el sistema inmunitario (como los corticosteroides). La inmunodepresión también es un efecto secundario común de la quimioterapia administrada para tratar el cáncer.

“Un estudio en la Universidad de John Hopkins -continúa el doctor Peñaloza- demostró que las personas que reciben tratamiento con tacrolimus, ciclosporina, micofenolato, corticosteroides, sirolimus o belatacept (agentes inmunosupresores) tienden a desarrollar respuestas bajas de anticuerpos, después de vacunarse contra el COVID-19. Por esto, se está considerando administrar una tercera dosis en este tipo de personas”.

Otros expertos señalan que un aspecto más a tener en cuenta es si la persona está infectada al momento de vacunarse, sin saberlo. En ese caso, la enfermedad avanza y puede agravarse sin que ello implique que la vacuna falló. Esta es la razón por la que las autoridades sanitarias preguntan a quienes se van a vacunar si tienen síntomas o si han estado en riesgo de contagio en los últimos días. (Lea también: Estudian antiviral oral que eliminaría el COVID en 24 horas)

Sin duda, es mejor vacunarse

“Es mejor vacunarse, porque esto hace menos probable que nos infectemos y que le transmitamos el virus a ancianos o personas con problemas inmunes, especialmente, a quienes no pueden desarrollar respuestas inmunes eficaces con la vacuna”, agrega el doctor Peñaloza. “Vacunarse no es solo para protegerse uno, sino también para proteger al prójimo. No vacunarse le da más oportunidad al virus para mutar y generar variantes que podrían en el futuro evadir la inmunidad generada por las vacunas. Esto es debido a que la mutación del virus esta íntimamente ligada al proceso de replicación del virus y, por ende, entre más personas estén susceptibles, más variantes habrá”.

En conclusión: las vacunas sí funcionan, pero los vacunados -especialmente los que tienen enfermedades crónicas- siguen en riesgo mientras haya una alta circulación del virus y, por consiguiente, deben seguir protegiéndose. Siempre será mejor prevenir y si usted ya se vacunó... ¿Ya se lavó las manos? ¿Usa el tapabocas correctamente? ¿Conserva la distancia de dos metros con otras personas fuera de la casa y evita aglomeraciones?

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.