Historias de criaturas desmesuradas del Caribe colombiano

Cuando al leer las primeras novelas de ficción me dijeron que aquello era realismo mágico, supe que la realidad competía con la más alta de las ficciones y rebasaba con sorpresas y maravillas inéditas esa precaria cotidianidad que, a falta de nombre, bautizamos realidad, a secas. Mamá me hablaba de una niña en Sincé que blasfemaba bajo los relámpagos y siempre decía: “Ojalá me trague la tierra”, y entonces un rayo abrió la tierra de su casa y la niña quedó atrapada para siempre en esa tierra, sin que pudieran sacarla, pese a la peregrinación de todo el pueblo y el clamor que gritaba Dios y ayuda, viendo aquella criatura que había quedado aprisionada en esa tierra dura y apocalíptica, y donde sus padres la vieron morir como una planta triste y cansada con los brazos raquíticos al cielo.

Y descubro más señales apabullantes de la desmesura humana que sobrepasa los límites de la cordura. Hace poco regresé a Tuchín a entender con mayor precisión cómo se hacen los sombreros vueltiaos, esa biblia trenzada con que los zenúes guardan sus memorias presentes y ancestrales. Y me tropecé con un viejo artesano que en lo alto de la séptima cerveza me dijo que conocía la intimidad de la tribu y la intimidad de las innumerables mujeres sinuanas que habían entrado al misterioso bohío de palma amarga al que solo se entra agachado porque está a ras de tierra, y me confesó que enumera cada encuentro con sus mujeres incontables. Las paredes del bohío se quedaron pequeñas porque el número sobrepasó las setecientas mujeres. Y cuando me reveló el número le increpé que era un legítimo hablador de mierda y un patriarca perverso que devora hasta el ala de los ángeles. Pero el tipo me miró con sus pequeños y vivaces ojos de botones de color marrón y se le pararon los pelos de alambre, pelos de indígena, y me permitió entrar al bohío para comprobar con mis propios ojos el alfabeto lujurioso que había sido su vida en cerca de setenta años. Pensé luego que hay vidas desmesuradas, absurdas, en el límite de la locura, como quien colecciona yesqueras, pelos íntimos o toallas robadas de hotel de paso. Pero existen esas vidas, no es ficción. Como el que colecciona monedas de oro. La vida me ha llevado a conocer esas otras existencias desmesuradas, más allá de la cordura. El final de la historia fue sencillo. Solo nos sentamos a conversar a la luz de las cervezas y los vallenatos del atardecer sobre las vueltas que da el sombrero y sobre la singularidad de las mujeres sinuanas. En lo más profundo de la oscuridad de la mirada de aquel Florentino sinuano, adiviné la más intensa y devastadora soledad del patriarca fornicador, con casi mil mujeres tocadas, pero a la postre, en la más honda soledad del resguardo. Me acordé de una frase que alguien pronunció una noche en Cartagena: “Se ufana el tipo de tener tres o mil mujeres, pero es al revés, son tres o mil mujeres las que tienen a ese pobre tipo”.