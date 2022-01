Irene Vallejo, la fuerza de lo frágil

Recordaba que, en nuestras sociedades patriarcales con machismos brutales heredados y enquistados, a los niños de los años sesenta y setenta se les prohibía llorar cuando se caían. Era la misma madre la que sermoneaba: “Los hombres no lloran. ¡Levántese!”.

Y cuando alguien intentaba llorar en la penumbra del cine o en la soledad de la habitación en pleno duelo, sacaba un pañuelo y derramaba lágrimas a escondidas. Hoy ese mundo vive tardíamente su propia metamorfosis interior porque las realidades sociales embisten sin piedad contra los prejuicios de siglos pasados. La certeza de nuestra fragilidad la desnudó la peste de 2020. Y hoy, como lector poseído por el encanto de esta delgada e iluminada mujer cuyos ojos de agua cruzan como en una textura de hilos de oro los colores del mundo, sin contaminarse, cada uno puede derramar las lágrimas guardadas por la felicidad que nos depara su bello libro del que la humanidad no se separará jamás. Las mujeres protagonistas definitivas de la historia humana siempre estuvieron y están en cada pisada certera o desacertada de las decisiones que toma la humanidad. Fueron cazadoras y pescadoras de sueños cotidianos y sublimaron los ámbitos de la casa y la alcoba no solo para perpetuar a la especie, sino para ennoblecerla con su amor, su devoción, su sensibilidad y su pensamiento. No seríamos nada ni nadie en este planeta sin las mujeres. Ellas son las musas y las diosas inspiradoras de todos los libros. Y cuando ellas los escriben, fecundan nuevos milagros que están en la tierra y en el cielo.