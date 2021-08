James Guitard, el hombre detrás de los murales en Barrio Chino

Está emocionado. James Guitard corre de un lado a otro por una calle del Barrio Chino, mientras organiza una fila de niños y a sus madres, a los que entregará una dotación de tapabocas. Él, vestido con un blazer gris, jeans, bajo el sol inclemente de la tarde de este lunes, da algunas instrucciones en un español no tan fluido, “¡Por favor, una fila!”, exclama y termina por entornar sus indicaciones en inglés, auxiliado por un traductor que siempre está a su lado.

Nació en Nueva York y ha vivido en diferentes partes del mundo, incluida el área de Washington DC. En los últimos tres años, ha visitado a Cartagena, ciudad que considera su segundo hogar. “Ahora me quedo en Cartagena por un promedio de 4 a 6 meses al año. He dedicado mi carrera profesional a mejorar la calidad de vida, la educación y las oportunidades de los niños de todo el mundo”, me cuenta, aún agitado, sudoroso, y sigue tan “emocionado” que parece uno de los tantos niños a los que intentan poner en orden. Sergio, el traductor, me comenta que ese es el estado natural de James cuando está trabajando con los pequeños en las comunidades de Cartagena a las que ha llegado, y que también está emocionado porque hoy estamos nosotros para documentar lo que hace. “¡Ey, mister James!”, le grita uno de los menores, a lo que el hombre responde con una sonrisa y alza al niño con un breve abrazo. “Soy Vicepresidente Senior de Política Global y Desarrollo Estratégico de The Diaspora Educational Foundation - me explica-, que es un grupo multinacional de expertos especializados en educación e iniciativas de desarrollo internacional. También soy filántropo, emprendedor y autor de bestsellers”.