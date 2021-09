La niña que se salvó de morir tras caer en un precipicio

“A ella y a otros niños les gusta ir a ver cómo se lanzan otros jóvenes hacia el arroyo. Esa tarde ella se fue para allá solita, nadie se estaba bañando. Ella no recuerda bien lo que pasó”, narra Karen. La pequeña solo tiene en su memoria haber llegado hasta la parte alta de un barranco, bastante frecuentado por los menores, y haber perdido el equilibrio accidentalmente, desde arriba, en ese mismo lugar. “Ella misma como que se levantó y caminó hasta la casa, una amiguita fue la que se dio cuenta, de que venía subiendo, la quedó viendo y se dio cuenta de que tenía toda la cara lesionada”, añade Karen.

“Ella llegó a la casa y pidió para comprar algo en la tienda, sacó el billete de dos mil pesos, salió contenta con su plata, como al frente estaba un niñito, lo convidó, pero el pelaíto no le dio viaje”, relataría después Karen.

Era evidente: a la pequeña Natalia Vergara algo malo le había pasado. Lo decía la sangre en su rostro, las raspaduras, la hinchazón en la piel, los dientes que no estaban, sus manos llenas de barro, sus ropas sucias y untadas de maleza con las que aquella inolvidable tarde de julio llegó hasta los brazos de su mamá, llorando y aturdida.

Casi oscurecía cuando aquel manojo de incertidumbres se alojó en el corazón de todos. Tanto por lo poco que recordaba, como por lo poco que presenciaron algunos vecinos, pronto supieron que la pequeña había caído accidentalmente por un barranco de ocho metros de altura que existe en el pueblo. “En el Hospital de San Juan Nepomuceno la revisaron los médicos y todo y la remitieron para Sincelejo. Ella no se acordaba, no sabía qué le había pasado, tenía las manos llenas de monte, como que se agarró de las matas cuando iba cayendo”, agrega Karen.

Natalia Vergara es atendida por odontólogos de la Universidad del Sinú. //Foto: Cortesía.

“En Sincelejo nos estaban esperando desde las ocho de la noche, pero llegamos a las doce, porque nos decían que no había camilla y la ambulancia tardó en llegar. Le hicieron ecografías, radiografías y todo, gracias a Dios no tenía fracturas, ni nada”, cuenta.

Al día siguiente, la pequeña, quien mostró notable mejoría, fue dada de alta en Sincelejo y volvió con su madre a San Pedro Consolado.

“Es fue un milagro de Dios, desde esa altura donde cayó se hubiera desnucado, cayó entre los peñascos, cuando ella reaccionó subió solita; si no recapacita, ella queda allá abajo, más que ya casi oscurecía”, comenta ahora su mamá, con la certeza de que si su hija está viva, es por un designio de Dios.

“Al día siguiente le dieron de alta, se le puso la cara hinchada, no podía comer, se quejaba. Cuando llegué a la casa, la gente me comentó que, por donde ella cayó, pasó por una varilla, pasó entre el medio de los palos y la varilla, que pudieron lesionarla. En el piso quedó la marca, encontraron el charco de sangre seca, encontraron bastante sangre en el suelo, lo que quiere decir que duró un rato inconsciente, porque si se hubiera levantado enseguida, no hubiera quedado sangre en el piso”, asegura.

Karen recuerda ahora ese como el día más horrible de su vida, pero también como el día en que su hija volvió a nacer.