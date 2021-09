[Video] La historia del pueblo mexicano que queda en Bolívar

Dicen que antes solía llamarse San Pedro Desconsolado, en honor al santo que abre las puertas del cielo, por un lado, y a la desolación que vivía el mismo pueblo, por el otro. Fue un sacerdote enviado de servicio por la diócesis a quien le parecía muy tétrica la idea de que San_Pedro llevara el ‘apellido’ de Desconsolado y se le ocurrió cambiarlo por ‘Consolado’, como se conoce actualmente a este corregimiento del municipio de San Juan Nepomuceno, enclavado en los Montes de María.

Tiene 1.151 habitantes. Solo ha habido dos nacimientos este año y los menores de 18 años no superan los 250. Veo en sus casas coloridas los rostros de muchos abuelos sentados en sus puertas a ver pasar el tiempo sin mayores afanes. Hay casi que un adulto mayor en cada terraza, en taburetes o en mecedoras, quienes, si acaso, alzan el brazo para elevar un adiós. Me sorprende -o, bueno, no tanto- saber que el pueblo está ávido de un buen servicio de acueducto, porque “ahora existe pero solo en los papeles”, ningún gobernador ha sido capaz de cumplir la promesa de llevarles agua potable dignamente, ni tampoco ningún gobernador (ni concejal, alcalde o diputado) ha podido cumplir la promesa de pavimentar sus calles. (También: Quejas por servicio de agua en San Pedro Consolado)

Y sorprenden otras cosas como que en este corregimiento, tan cercano a Cartagena de Indias, a unos 80 kilómetros, la red de Internet fijo llegó hace tan solo dos meses y que antes (y todavía lo hacen) la gente debía treparse en una loma para obtener señal con el celular. Pero ni esa desconexión tan ¿inusual? en pleno siglo XXI les ha impedido mantener viva una raíz bastante particular que les llevó a ser conocidos como ‘Un rincón de México en Colombia’, así mismo se leía en un cartel que, hasta hace unos años, adornó la entrada al pueblo.