Las historias persiguen a los cronistas: Gustavo Tatis

El único privilegio que tenemos los cronistas es que la gente confíe en que puede contarnos su historia. Y esa historia, cuando sale de los labios de sus protagonistas, se convierte en historia de todos. Pasa como un costal de emociones sobre nuestros hombros y nuestro corazón y pasa a los hombros y el corazón de los lectores. No transcurre una semana en que alguien conocido o desconocido no llame al periódico para que un cronista cuente la historia de un personaje de carne y hueso en las barriadas recónditas y marginales de Cartagena de Indias. “No has hecho otra cosa en la vida que contar historias”, dice Yola, mi madre, quien me recuerda sentado en los quicios de la vieja casa de Sahagún jugando con unos muñequitos de plástico a los que les daba nombre y vida y cada mañana después del desayuno empezaba aquella crónica interminable cuyos finales eran: “La historia continuará mañana”... Le puede interesar: Aquí los ganadores de la mejor Crónica de Carnaval ‘Ernesto McCausland Sojo’.

Mi querida e inolvidable vecina Hilda Díaz se asomaba por entre los bahareques de su casa y rompía los destellos de luz preguntando: “Oh, Monocuco, ¿en qué paró la historia?”, y dejaba de darle manducazo a la ropa en la batea de madera, solo para escuchar el cuento inconcluso de los indios y los soldados. En verdad, el Caribe es territorio de contadores de historias y en mi casa, como en todas, despertamos hablando después de bebernos el primer café del amanecer en el último canto de los gallos. Hace poco, en la Feria del Libro de Bogotá de 2022, se me aferró a la manga del saco un muchacho desamparado pero eufórico que me conmovió cuando terminé de hablar sobre Lucho Bermúdez. Se me acercó y no me soltó, me pidió que le regalara el libro porque no tenía dinero para comprarlo y estaba poseído por una felicidad bajo la lluvia en Bogotá que le había devuelto el ánimo y el entusiasmo que necesita el mundo para darse cuerda.