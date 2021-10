Las valiosas herencias de los escritores

No todos los escritores dejan a sus herederos un tesoro monumental más allá del legado real de sus palabras elegidas para todos sus libros. Kafka, por ejemplo, batallaba en su lecho de enfermo para que su herencia literaria fuera quemada o destruida. Pero algo dentro de sí mismo lo inquietaba y era pensar en la traición del amigo elegido para aquella destrucción. Cervantes dejó la más grande herencia literaria con su novela legendaria El Quijote, que ha resistido cinco siglos sin que su esplendor se apague. Pero junto a su legado dejó deudas pendientes. No todos los escritores mueren en paz. Sócrates, al beber la cicuta, recordó la promesa de regalarle un gallo a Esculapio.

Pienso en los cien gallos finos y de pelea que tiene Adolfo Pacheco, que son una de sus grandes pasiones, pero cuando piensa en la muerte se lamenta de que no pueda llevárselos al cielo cuando llegue el momento de partir. Cada ser humano se apega a un imán embrujador que lo apasiona pero, al morir, ningún objeto extraña al ausente. Conozco perros y gatos que extrañan a sus amos que han muerto. Y lo que más me sigue conmoviendo es la gigantesca dinastía de gatos en el cementerio de Mompox, hijos de un gato que sufrió la muerte del médico Víctor Serrano, y allí en su tumba se fue a vivir su gato. Los descendientes de ese gato afligido ahora son más de medio centenar, hijos del mismo duelo.

Los tesoros invisibles

Diomedes Díaz se puso diamantes en sus dientes en 1993; el primer diamante le costó seis millones de pesos en aquellos años. Entró a la muerte con esa dentadura de diamantes, pero ¿qué valor puede tener un diamante en la dentadura de un cadáver? Lo que tiene valor en vida deja de brillar con la muerte, porque lo que realmente brilla es lo que no puede poseerse. Son los tesoros invisibles que no tienen valor comercial: la rosa amarilla con que la mujer se adelantaba al ritual del escritor. Lo intangible es una herencia que no tiene valor, como la herencia que me dejó Honorio, mi padre: su inmenso corazón de hombre sencillo y noble, que cuando se ganó la lotería sintió un tremendo susto, el susto del hombre amenazado de volverse rico. Y se desprendió de lo que había ganado por el camino del azar.

Secretos del muerto

Hay herencias inesperadas y desconocidas que van más allá del ventorrillo o del bazar inmobiliario. Es lo que se descubre más allá de la muerte. Gestos humanitarios y ejemplares que se hicieron con prudencia, sin ínfulas de aparecer en ningún medio o red, sencillamente por regalar un instante de felicidad a un afligido. Después de la muerte de mi padre recorrí algunos de los pueblos donde él había trabajado, en Cereté, Sincé, Mompox y Simití, y en todos ellos me reencontré con personas que lo habían conocido y tenían un recuerdo maravilloso de él. Esa es una herencia maravillosa. No la de vacas o terneros o tierras infinitas y sin alinderar que dejan una herencia de conflictos entre familiares, codicias inusitadas y rencores guardados. Desconfiaba mi padre de esas herencias materiales y reconocía que la más grande herencia que se puede dejar a los hijos es su educación integral. Lo demás puede ser germen de desarmonía. Borges lo dijo mejor: “Que la escasez no me angustie, y la abundancia no me corrompa”.

Los objetos huérfanos

Al mirar los objetos que han acompañado a un ser humano, inquieta y sobrecoge la soledad y la orfandad de ellos. El bastón de guayacán con que el abuelo se apoyaba y delineaba figuras en la arena del patio. El reloj de leontina de mi padre que siguió girando sus agujas más allá de su muerte. Su caligrafía en verde, delgada, como un ciervo que salta en la pradera, su letra fina y redonda para escribir su hombre, para escribir versos secretos o para dejar una señal de admiración en un libro leído.

Los objetos son guardianes silenciosos del paso efímero de los inquilinos de una casa. Conozco gente que colecciona estampillas, monedas, tengo un amigo que colecciona trenes en miniatura y otro que colecciona hipopótamos en miniaturas. Algo del niño recóndito vive en esos amigos que se aferran a esos juguetes, como cuando un niño oye el silbato de su tren y se siente pasajero de ese tren que cruza los rieles. Lea también: Mercedes Barcha, la mujer esencial en la vida y obra de García Márquez