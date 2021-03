Su ceguera no ha impedido que emprendan: la historia de los Buelvas

Y es que Jaime Buelvas Navarro, el papá, es comunicador social, músico y formador de músicos, además, eso sí, de ser el socio perfecto para su esposa, Melissa Guerrero Herrera: ella es la que prepara los productos de limpieza caseros y la que los empaca. Ambos se convierten también, siempre que toca, en los domiciliarios dispuestos a sortear el desafío que implica recorrer la ciudad para entregar sus jabones, desinfectantes, ambientadores, etc., sin ver ni un rayito de luz. (Le puede interesar: El bastón blanco, símbolo para personas con baja visión)

Una pareja con bastante en común

A sus 51 años, Jaime no sabe el nombre exacto de la enfermedad que le ha impedido ver, pero ya no le importa tanto. Me lo confiesa justo después de contarme que es el cuarto de cinco hijos y que tanto él como la hermana que le sigue desarrollaron discapacidad visual: él nació sin ver ni poquito y ella sí observaba una luz, pero se fue apagando irremediablemente.

De su infancia en Ariguaní (un municipio del Magdalena más conocido como El Difícil) recuerda esa sensación única de treparse en los árboles y de conocer el mundo a través de sus olores. De jugar con sus hermanos, de caerse y levantarse solo. De vivir feliz.

Melissa, de 28 años, sí podía ver -aunque no perfectamente-, pero fue perdiendo esa capacidad poco a poco, hasta que, a los 15 años, quedó a oscuras.

“Realmente tampoco me diagnosticaron, pero a una hermana que tengo -ella es menor que yo- la diagnosticaron con retinosis pigmentosa, entonces digo que tengo lo mismo porque es parecido: los síntomas, los dolores de cabeza, ha sido progresivo. Es que antes de los 15 años yo escribía, se me hacía muy difícil leer, pero sí escribía y manejaba bicicleta”, me cuenta mientras intenta mantener a un tímido Samuel sentado en sus piernas. Samuel es el hijo de ambos, tiene 3 años y nació sin ninguna discapacidad.

El niño es el resultado de un amor que comenzó hace muchos años, en 2008, cuando Jaime y Melissa se conocieron en el Colegio Olga González Arraut: él era docente y ella estudiante. Después de una amistad e, incluso, de dejarse de ver por más de un tiempo, en 2014 decidieron convertirse en novios, luego en esposos y ahora, gracias a Samuel, en una familia que lucha todos los días por seguir adelante, aunque no siempre sea fácil. (Lea aquí: Salud visual, una de las más afectadas durante la pandemia)