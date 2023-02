Los sueños de Diego Londoño, el periodista que escribió el libro de Juanes

Soy heterosexual, pero todos los días me acostaba y despertaba pensando en Juanes, así hice el libro”.

Diego Londoño.

De otra parte, Diego valoró el aporte de los amigos del músico, su grupo más cercano se conforma de quienes lo acompañan desde la niñez, son casi familia, no precisamente los famosos que ha encontrado por su carrera.

Diego Londoño se ha convertido de alguna manera en el biógrafo de la música nacional y no descarta que más adelante su interés se centre en otro artista, porque allí está una de sus fortalezas, como quedó consignado en el libro “Donde nacen las canciones”, una compilación de más de 70 historias que en su momento publicó en el periódico El Colombiano.

Con siete libros en su haber, Diego está en la etapa final de su octava obra. En esta oportunidad no es un personaje el protagonista, se trata de una novela autoficcional que relata la historia de un amor que se construye mientras se va desvaneciendo.

En el ejercicio de su trabajo, adquirió el seudónimo de “El fan fatal”, sin embargo, advierte que al momento de escribir se aleja del fanatismo y esgrime su rigurosidad periodística. Advierte que la fórmula para escribir sobre un artista está en no ser invasivo, respetar al personaje y obviamente eso lleva a que a él se le prodigue respeto.

“Yo no busco las historias, ellas me atrapan y con mucho susto cierro los ojos, le doy un golpe a esa pared que me aparece en frente y arranco a contarlas, de esta manera apareció la de Rodolfo Aicardi y Los Yetis, esta última tuvo una labor social que los puso otra vez en la actualidad nacional”, afirma.

Con la disposición a flor de piel, Diego Londoño indica que aún no tiene a un personaje en mente, pero si una lista que le gustaría en su momento entrevistar, la encabeza Robi Draco Rosa, también quisiera acercarse a J Balvin y a Joan Manuel Serrat, mientras, en medio de columnas de opinión, textos para distintos medios y su cargo como locutor en Radiónica, trabaja con constancia para ser un mejor periodista.