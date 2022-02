Ni la enfermedad huérfana que padece le ha impedido cumplir sus sueños

María José y su familia Ángel David Mangones Rodelo, Nora Rodelo y Ángel David Mangones Álvarez. La familia vive en la Urbanización Luis Carlos Galán.//Fotos Zenia Valdelamar - El Universal.

“Una vez lo confirmamos -el diagnóstico- comenzó un segundo desafío, pues ella era candidata para un tratamiento que aún no existía aquí. Fue una travesía tormentosa para ella, como paciente, y para nosotros, como familia. Tuvimos que hacer todo el proceso por medio de una tutela y María José fue una de las primeras pacientes en Colombia en recibir el tratamiento, en lograr que lo trajeran al país”, recuerda Nora.

Y es que esta cartagenera, de 23 años, lleva trece años tratándose y superando obstáculos que no merman sus ganas de salir adelante: está a punto de graduarse como abogada de la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo (Unitecnar).

“Siempre he sobresalido por ser la más inteligente, capaz, decidida, divertida, amiguera y ejemplo ante todos, aunque es la hora y no creo eso de mí, aún me falta por ser mejor persona. Como verán, la MPS inmersa nunca ha sido un impedimento para desarrollarme en sociedad y mucho menos me define como persona”, dice, segura de sí misma, como siempre.