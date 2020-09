Pandemia: una talanquera más para atender las enfermedades raras

Uno de cada 100.000 niños nace con síndrome de Hunter, Jhonny Hernández llegó al mundo el 22 de septiembre de 1980 como uno de ellos. ¿Destino?, ¿azar?, ¿designio divino?, nunca habrá certeza absoluta sobre la respuesta, pero lo que sí sabe Jhonny es que se trata de una enfermedad genética rara que ocurre más en hombres y que se da cuando el cuerpo no tiene la cantidad suficiente de una enzima: iduronato 2-sulfatasa. ¿Por qué tanto lío por una enzima? Porque su trabajo es descomponer ciertas moléculas complejas y, si no hay suficiente, las moléculas se acumulan en cantidades perjudiciales.

Jhonny Hernández.//Foto: Cortesía.

“Las EPS en Colombia siempre han demorado la atención oportuna para los pacientes, la autorización de citas médicas, la entrega de medicamentos y con la pandemia el problema no ha sido distinto: las EPS hoy en día están colocando muchas más trabas para entregar. Puntualmente, en el caso de las medicinas, como los pacientes no pueden salir a reclamarlos por sus comorbilidades (enfermedades) -lo ideal es que no salgan a exponerse al COVID-19-, es complicadísimo el proceso y las EPS tampoco han actualizado de manera eficiente la entrega”, agrega. (Le puede interesar: No entrega de medicamentos: principal queja en la Supersalud)

Incluso hay quienes prefieren dejar de recibir sus tratamientos, con tal de no salir, y quedar a merced de su enfermedad, con el riesgo de que cuando vuelvan a recibir sus medicamentos sea demasiado tarde o los mismos fármacos provoquen ciertas reacciones adversas en ellos.