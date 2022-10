¿Un beso cuenta como traición?, un infiel te cuenta su experiencia

“Si te quieres ir yo lo voy a entender. Tienes mil razones para no volver, me da miedo no volverte a ver, Pero es lo que merezco por infiel”.

Si naciste en la década de los 2000 y ya te encuentras en tus veintes seguro escuchaste, alguna vez, esta parte de la canción ‘Sexto sentido’, de Bad Bunny y Gigolo & La Exce, en la que se confiesa una infidelidad y, aunque en la canción se refieren a que es una acción que se ha repetido varias veces, hoy te voy a contar la primera y única vez que fui infiel, pero ojo, no creas que enorgullezco de eso. Lea aquí: Los daños psicológicos que deja una infidelidad

Antes de comenzar, te pido, por favor, que leas hasta el final, porque no solo vengo a contarte un chismecito, sino que te daré una lección que aprendí -a las malas- sobre las relaciones de pareja y la lealtad.

A muchos nos pasa que cuando entramos a la universidad queremos descubrir todo lo que el mundo nos ofrece. Bueno, no todo, pero como nos sentimos más grandes, creemos que somos supermaduros y que estamos listos para enfrentarnos con el mundo exterior que, en realidad, es un gigante al que vamos domando día a día. Le puede interesar: Así es como el desamor puede afectar de verdad la salud de tu corazón

En mi primer año de universidad, no había fiesta a la que faltara, ni ‘parche’ al que no fuera. Por eso, en mi casa siempre me decían: “En todos los chorritos te quieres bañar”, pero lo que pensaba en ese momento era que solo sería joven una vez y que esas “oportunidades” no se presentarían dos veces. Nunca me había sentido tan libre como ese año en el que también conocí a muchas personas que, sin duda, fueron lo mejor que pude llevarme de ese año, pues hoy en día, algunas de ellas aún hacen parte de mi vida.