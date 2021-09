Una historia por la que El Universal le dice gracias a sus lectores

“Estamos infinitamente agradecidos con ustedes y con todos sus lectores. Nos han ayudado de todas las formas posibles”, me dice cinco meses y tres días después de aquella primera nota una Adriana esperanzada que sabe que esta batalla está lejos de terminar. Es la misma mujer que conocí aquella tarde lluviosa de noviembre en Bazurto, la que vivía en un local pequeño y subía al “segundo piso” con unas escaleras de madera a dormir en una suerte de cama... El entorno se ha transformado completamente, pero en ella solo han cambiado en ella dos cosas: su voz, que ahora un poco ronca por los efectos del cáncer en sus cuerdas vocales y su abdomen, crecido por la feroz inflamación que han sufrido sus órganos y por la que estuvo hospitalizada varios días en el Hospital Universitario del Caribe. Bueno, tres cosas: Adriana está más feliz, tiene menos miedo y más esperanza. (Vea aquí: Así va el caso de la venezolana que padece cáncer y vive en Bazurto)

Y gracias a ustedes, señoras y señores, la ayuda llegó: gracias al médico que se ofreció anónimamente a operarla gratis para sacarle el tumor que sobresalía en su cuello; a la señora Carmen, que pagó y gestionó todos los exámenes que Adriana necesitaba antes de la cirugía (y sigue pendiente de los Aranguren). Gracias a la chica de Migración Colombia a la que tanto “molestamos” para agilizar sus papeles y que pudiese ser afiliada contrarreloj a una EPS (Coosalud). ¡Gracias a cada persona que donó aunque fuese una bolsa de arroz a esta familia!, y, cómo no, al señor que anónimamente pagó algunos meses de arriendo del apartamento donde ahora Adriana y los suyos viven cómodamente.

Adriana, Luis y Efrén. Fotografía tomada en abril del 2021, cuando aún vivían en Bazurto.//Foto: Julio Castaño - El Universal.

Quiere trabajar

A Adriana la operaron el 12 de junio y tras la cirugía debe seguir un estricto tratamiento para erradicar de su organismo este cáncer, que ya había hecho metástasis en algunos ganglios. No ha sido ni un poquito fácil y no es necesario que ella lo diga, lo sé porque apenas hace dos semanas salió del HUC tras sentir que la vida se le escapaba cada vez que vomitaba y defecaba sangre; cada vez que sentía aquel inenarrable dolor en los riñones del que no quisiera ni acordarse, pero que vuelve cada que se le da la gana.

“Mami, Adriana está mejor, con mucho dolor, pero ahí vamos”, me decía Efrén en su reporte matutino diario.

Efrén... Efrén, que sonríe siempre con sus labios y con sus ojos chinitos, pero que debe estar desesperado. Tuvo que entregar el local de Bazurto que alquiló para preparar y vender desayunos y almuerzos, ¿por qué? Alguien tenía que cuidar a Adriana mientras Luis, el esposo de ella, conseguía un taxi para hacer carreras y trabajar por cuantos pesos fuesen necesarios para mantener esta casa y la de Venezuela, donde estaban los papás de Adriana y los niños de ambos.