Video: así vive José Carmona 7 años después del golpe que lo noqueó

Con nostalgia e impotencia, su papá, Elimene Carmona, recuerda aquella fecha -que casi cumple 8 años- y se lamenta de no haber convencido a su hijo de no viajar.. De todas formas, no hubiera podido persuadirlo porque el joven boxeador había decidido ir sin decirle a nadie, sin pensar que aquella determinación le cambiaría la vida en menos de un segundo.

Hoy, a sus 32 años, José vive aferrado al amor de su padre tras asumir sus problemas cerebrales por la fuerte lesión, producto del golpe en el lado derecho de su cabeza.

Esta no es la primera vez que nuestro medio expone el caso de José Carmona, un pupilo del boxeo desde que tenía 9 años, cuando repartía puños en el colegio para entretenerse, sin embargo, el llamado que hacen sus padres ahora es a que no lo olviden: además de suplir las necesidades de Jose también les toca responder por los tres hijos de 9, 12 y 13 años que él tiene. Lea además: José Carmona aún vive el drama, pero su familia no pierde la fe