[Video] Edward Betancourt: la inspiradora historia detrás de un artesano

Primero, alquiló una pieza para pasar la noche y encontró un hotel lo más cercano posible al mundo del mar y del comercio marítimo, en Getsemaní. Y digo regresar a Colombia porque Edward es caleño. “Yo nací en Cali. Hace 42 años mi mamá decidió que toda la familia se iría para Venezuela. Cuando me hice venezolano, que hice mi vida allá, yo no aspiraba a volver a Colombia, sin embargo, mírame aquí, 40 años después”, relata y ríe. “Llegué a los diez años a Caracas y conocí a toda Venezuela. Yo tenía un galpón (puesto de ventas) donde conocí por accidente a alguien que me llevó a trabajar a Berloni, una franquicia italiana que hace cocinas empotradas por todo el mundo. Me convertí en el instalador número uno de esa franquicia y viajé por toda Venezuela”, narra sobre aquellos años mozos en los que la vida era próspera en ese país. Allá conoció a una mujer, también de Cali, de quien se enamoró y con quien tuvo sus hijos y varios nietos. También montó sus propios negocios, entre ellos una carpintería en la que le dio trabajo a muchas personas, pero a la que la crisis venezolana redujo la producción al 1%. “A Venezuela yo la amo, más que cualquier venezolano, más que cualquier persona nacida en ese país, yo cuando estoy allá me siento un venezolano más, aunque ellos se encargaron de recordarme que soy colombiano. Todo el mundo me saluda: ‘¡Epa, Colombia!’, así me dicen”, comenta ahora, desde el sector La Cuchilla -en las estibas-, del barrio El Bosque.

“Estando sin dinero -continúa- para seguir pagando el hotel en Getsemaní, alguien me llamó, era una hermana que vive en Europa, la cual me brindó su apoyo y de esa manera tuve 15 días más para poder sostenerme. Así conocí a clientes, hice mis primeras ventas de mis productos que traje de allá de Venezuela. Todo fue exitoso”, cuenta. Tan exitoso que regresó a Venezuela, para visitar a su familia y llevarles un poco de ese éxito que consiguió.

Un artista empírico

Edward ha sido artesano desde niño. Creció viendo hacer arte a su tío materno Joaquín Delgado, un pintor, escultor y talentoso ebanista. “Fueron tantas veces viéndolo hacer ese trabajo que aprendí a dominar las herramientas. Yo hacía réplicas artesanales de barcos, cuando niño. Luego, lo hice más de manera profesional. Es decir, ahora soy modelista naval, hago cualquier barco que usted vea navegar”, explica. También hace fantásticas esculturas de peces a las que les da forma solo con el filo de cuchillos. Y justamente vino con alguna de estas piezas que logró vender, fue su base para un nuevo comienzo. “Me regresé de Venezuela a Cartagena otra vez. Me fue fácil vender la primera vez, pensé que todo seguiría siendo fácil, pero la pandemia lo cambió todo. Me quedé atrapado aquí, en medio de las restricciones, en medio de no ganar dinero”, comenta. Y, peor aún, sabía que en Maracay su familia no estaba bien. “Toda mi familia está allá en este momento. No la pasamos muy bien. Mi hija es médico del Hospital Central de Maracay, mi esposa es diseñadora de modas, mi hijo es el encargado de los negocios que tenemos allá, de una carpintería que descendió al 1% de producción, digamos que entre tantas personas profesionales es difícil acceder a los alimentos. Es la causa por la cual estoy aquí, luchando y trabajando para tratar de mantenerlos a ellos allá”, precisa. Sus ojos se llenan de lágrimas que no alcanzan a salir y prosigue:_“Saber cómo es el día a día allá, que tu familia, que tus nietos, te digan que no tienen qué comer, eso te quiebra. Te marca. Eso lo vivo yo día a día aquí”, afirma.

Sin embargo, en medio de la tormentosa crisis por el COVID-19 también surgieron oportunidades.

“Le pedí mucho a Dios y fue permitiendo que todo fluyera. Cuando decidí volver a Colombia fue porque salí obligado de mi entorno, fue la causa que me trajo acá. Como soy artesano y tengo una ramificación marina, decidí que Cartagena, que tiene mar y tiene turismo, podía ser la opción. He logrado sobrevivir con este arte, he conocido a mucha gente aquí, he podido hacer de la nada muchas cosas, como por ejemplo, establecerme aquí, que no es fácil incluso para las mismas personas de aquí (...)

“El empujón de la pandemia me llevó a conocer otra Cartagena y un mundo de posibilidades, conocí a Eduardo Ospina, el dueño de la pesquera Asturiana, quien me ofreció un espacio para que yo pusiera mis productos, un set de peces. Entonces, en medio de la pandemia, que fue fuerte, conocí a mucha gente y tuve muchas oportunidades”, asegura.

También ha logrado establecerse en el sector de La Cuchilla, en medio de un gremio bastante luchado al que muy pocos acceden, donde sus esculturas llaman la atención de quienes transitan por la zona y donde es mejor preguntar por el Pez Koi. “Algunos me conocen como Edward, pero si preguntan por el Pez Koi, todos saben quién es, todo el mundo me conoce así. Ese apodo me lo pusieron los muchachos aquí. Al principio no sabía qué significaba, pero luego investigué y supe que es un pez que nada contra la corriente, entonces me gustó el apodo”, añade.