Video: la inspiradora historia de una barbera venezolana en Cartagena

Jessica González.

“Agarré a un primo mío y le dije: ‘Yo te quiero motilar, pero allá, afuera, que la gente me vea’. Había un picó afuera de la casa, estaba bastante lleno. Me fueron conociendo. Ese día me hice 75.000 pesos cobrando la motilada a 3.000 y 5.000 pesos. Ya después de ese día me hacía máximo cuatro cortes al día y decía: ‘Qué hago... esto no me está dando para el sustento’, pero decidí persistir”.

Persistir, aunque durante una semana completa ganó tan poco dinero que solo le alcanzó para alimentar a su familia, pero ella apenas podía comer pan con agua. Persistir, pese a que decidió entregarlo todo y mandar a hacer un “localito” de estibas en la terraza, del cual le robaron todo. Persistir, pese a que hacerlo implicaba empezar de cero. Persistir, aferrándose a aquella pasión insospechada que le nació el día que su mamá llegó a la casa con una cajita de cartón y le dijo: “Jessica, aquí te traje esta máquina, mira para qué sirve, cómo se usa”. Era una máquina de afeitar marca Andis, vieja.

"Enseguida comencé a motilar a mi sobrino, que hoy tiene 19 años. Duré como dos horas y la máquina se me puso caliente. Luego seguí con los niños de la zona... les decía: 'ven, para afeitarte'. Tenía unos amigos que habían montado una barbería en la entrada del barrio, yo no podía motilar a ningún cliente, pero sí les decía que, en sus ratos libres, me regalaran el espacio para motilar a los indigentes... con el entusiasmo de aprender, agarraba a todos los indigentes y así fui aprendiendo".