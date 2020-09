Hogares inteligentes: nuevas experiencias con el smartphone

Preparados para el próximo salto

Según la investigación de Deloitte, Connectivity and Mobile Trends 2020, los consumidores reportan en un 43% que enfrentan problemas de conectividad al ver videos en su smartphone, mientras que el 41% siente que sus velocidades de datos móviles no son lo suficientemente rápidas. Esto genera un gran reto para la futura red 5G y para los fabricantes de teléfonos inteligentes, pues no sólo los consumidores desean una buena conectividad sino que también tengan un precio accesible.

Además, la elección por un smartphone es algo que no se está haciendo a la ligera. Según la investigación de Deloitte, el ciclo de actualización del smartphone se está alargando. Casi 1 de cada 3 consumidores tiene un teléfono inteligente de dos años o más. Además, menos del 60% de los consumidores planean comprar un nuevo teléfono inteligente en los próximos dos años.

MediaTek permite un alto rendimiento al maximizar las velocidades de conexión para múltiples dispositivos simultáneamente en toda la casa. La tecnología de conectividad de MediaTek es la piedra angular del ecosistema doméstico inteligente, ya que proporciona chipsets flexibles y de elevada eficiencia para enrutadores y repetidores, wifi doméstica completa y módulos de control domótico para que la experiencia conectada de los usuarios sea cada vez mejor.

“Nuestras soluciones de Chipset son implementadas en múltiples dispositivos, comenzando desde el smartphone donde la mayor experiencia de conectividad se vive. También lo podemos ver en enrutadores, televisores, parlantes y tabletas, todo un conjunto de chips para ayudar a disfrutar cada día”, agrega Yalovetzky.

Este tipo de soluciones ayudan a fabricantes a crear y diseñar dispositivos innovadores de redes domésticas mejoradas por IA con mayor seguridad y configuración sencilla por Bluetooth 5.0 para el control de voz, por ejemplo, y a su vez reducir los costos ya que el Chipset y sus sistemas integrados ejercen cada vez una mayor responsabilidad, ahorro y gestión de todo lo que hace el equipo.

Hoy en día, la amplia cartera de chipsets de MediaTek están presentes en más de la mitad de los dispositivos inteligentes de los hogares conectados de todo el mundo, convirtiéndose en una empresa líder en cinco segmentos de mercado, entre ellos el de los dispositivos de red (smartphones) y el de los hogares conectados (múltiples dispositivos y gadgets).

“En MediaTek ayudamos a los fabricantes de todo el mundo a navegar por el cambiante panorama de la tecnología ofreciéndoles productos inteligentes y conectados que facilitan la vida de los consumidores”, concluye Yalovetzky.