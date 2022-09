¿Los robots nos quitarán los trabajos? Tecnología, ¿aliada o enemiga?

Alemania, según Forbes, es el cuarto país con más multimillonarios per capita, 114 en total. Por lo tanto, a nadie sorprendería la noticia de un nuevo integrante en esa costosa lista; sin embargo, el caso de la profesora de primaria Ailin Graef desconcertó a muchos, pues se hizo rica con la venta y arriendo de lotes de su imperio de 36 kilómetros cuadrados. (Lea: ¿Les pagan por dormir en vivo? Sleepfluencers, la nueva tendencia de TikTok)

Graef y su esposo comenzaron a construir islas temáticas, complejos hoteleros, restaurantes y establecimientos con solo 9 dólares, y ahora sus propiedades cuestan más de un millón de dólares. No obstante, si alguien pregunta por el dueño de esos inmuebles verá que son de Anshe Chung y no de Ailin Graef. Y, mucho más curioso, que no habrá tierra ni césped ni una silla playera que alguien pueda tocar.

Así como lo leyó. Anshe Chung, personaje virtual de Graef, es la primera millonaria de Second Life, un metaverso. En otras palabras, un universo paralelo, que hace años se popularizó como un mundo virtual donde cada quien puede desatar su verdadera personalidad o sexualidad, alcanzar sus sueños, vestirse o tener el cuerpo que desee y hacer las cosas que en la realidad no se atreve a hacer por vergüenza o normas sociales.